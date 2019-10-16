Районы Пензенской области призвали максимально субсидировать оплату школьного питания
Пензенское растительное масло пойдет на экспорт в Китай
Пензенский застройщик снял клип о любви к родному городу
Отзыв на роман Энди Вейера «Марсианин» (16+)
Наши новости
В Пензе росгвардейцы задержали двоих мужчин, избивших женщину
Чиновник из Сосновоборска избежал уголовного наказания и отделался штрафом
Экс-заключенный ответит за попытку угнать авто в Кузнецке
В Пензе чиновник воспользоваться должностью, чтобы получить мебель
В Пензенской области застрелили хозяина пруда
Мошенник выманил у пензенца около 650 тысяч рублей
В Пензе мужчина сдавил шею ребенку во дворе дома
Мошенник выманил у пензенца крупную сумму и пытался заставить взять кредит
Кузнечанин хранил 3500 литров нелегального алкоголя
Пензенского экс-сотрудника колонии наказали за запретные предметы

Двое пензенцев угнали автомобиль и сдали в металлолом — УМВД

16 октября в 09:32 204 просмотра
В полицию обратился пензенец и сообщил о похищении его автомобиля ВАЗ-2106, которого мужчина не обнаружил на парковке возле своего дома.

" data-title="Двое пензенцев угнали автомобиль и сдали в металлолом — УМВД — Пенза-пресс, рунет за день">

В полицию обратился пензенец и сообщил о похищении его автомобиля ВАЗ-2106, которого мужчина не обнаружил на парковке возле своего дома.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемых — двоих пензенцев, которые признались в содеянном и пояснили, что похищенную машину сдали в пункт приема металлолома. Вырученные деньги они потратили на личные нужды.

Также в полиции выяснили, что задержанные планировали похитить еще один автомобиль, но по техническим причинам не смогли этого сделать.

«Они сняли с машины аккумуляторную батарею и магнитолу, а также часть двигателя. Аккумулятор они использовали для кражи первого автомобиля, а остальное имущество сдали как металлолом», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Полицейские установили причастность тех же мужчин к серии краж из транспортных средств: они похищали магнитолы, акустические колонки и другие ценные вещи.

По фактам краж возбуждены уголовные дела. Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы.

«В отношении одного из подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второй находится под подпиской и невыезде и надлежащем поведении», — добавили в пресс-службе регионального УМВД.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...