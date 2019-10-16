В полицию обратился пензенец и сообщил о похищении его автомобиля ВАЗ-2106, которого мужчина не обнаружил на парковке возле своего дома.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемых — двоих пензенцев, которые признались в содеянном и пояснили, что похищенную машину сдали в пункт приема металлолома. Вырученные деньги они потратили на личные нужды.

Также в полиции выяснили, что задержанные планировали похитить еще один автомобиль, но по техническим причинам не смогли этого сделать.

«Они сняли с машины аккумуляторную батарею и магнитолу, а также часть двигателя. Аккумулятор они использовали для кражи первого автомобиля, а остальное имущество сдали как металлолом», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Полицейские установили причастность тех же мужчин к серии краж из транспортных средств: они похищали магнитолы, акустические колонки и другие ценные вещи.

По фактам краж возбуждены уголовные дела. Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы.

«В отношении одного из подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второй находится под подпиской и невыезде и надлежащем поведении», — добавили в пресс-службе регионального УМВД.