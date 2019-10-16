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Эксперты подсчитали ущерб от несоблюдения норм труда

16 октября в 09:32 170 просмотров
, или 1,6% ВВП. Такие данные представлены в материалах ВНИИ труда, с которыми ознакомились «Известия».

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Из-за несоблюдения норм охраны труда российская экономика по итогам 2018 года потеряла 1,67 трлн рублей, или 1,6% ВВП. Такие данные представлены в материалах ВНИИ труда, с которыми ознакомились «Известия».

Речь идет в основном о последствиях производственных травм, которые могут быть получены как по вине работодателя, так и из-за неосторожности сотрудника. Также влияние оказывают плохие условия труда — например, душные или шумные помещения. В первом случае работник может уйти на больничный или утратить работоспособность, во втором — сотрудникам положены доплаты и сокращение рабочего дня. Связанные с этим расходы и издержки несут как сами компании, так и государственные социальные структуры.

В частности, в прошлом году Пенсионный фонд России потратил 898,8 млрд рублей на выплату досрочных пенсий людям, работавшим на вредных производствах, а Фонд социального страхования выплатил 71,2 млрд рублей по страховым случаям (например, больничным), указано в материалах ВНИИ труда.


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