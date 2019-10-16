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Машина пензячки угодила в открытый люк на ул. Аустрина

16 октября в 09:56 188 просмотров
, которое произошло на улице Аустрина.

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Жительница Пензы рассказала в Сети о ДТП, которое произошло на улице Аустрина.

Женщина уточнила в группе соцсети «ВКонтакте», что ее иномарка колесом угодила в открытый люк возле дома № 152, прикрепив к посту фото с места происшествия. Автоледи уточнила, что огромную яму не было видно в темноте.

«Бампер треснул и машина на «пузе» лежит», — добавила пензячка.

Местные жители в комментариях отметили, что это не первая машина, которая стала жертвой открытого люка. По их словам, туда часто проваливаются колеса авто.

«Живу в этом доме и вижу, что люк часто открыт, но его регулярно закрывают плитой. Водовоз регулярно ее ломает. Вы не первая, кто там застрял», — написал Михаил.

Автоледи добавила, что на месте работали сотрудники ГИБДД, а после местные жители помогли ей вытащить машину из западни. Официальной информации о случившемся нет.

Фотография: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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