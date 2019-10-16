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В Пензе росгвардейцы задержали двоих мужчин, избивших женщину

16 октября в 10:21 130 просмотров
В пензенское управление Росгвардии поступило сообщение о том, что двое мужчин разбили стекла в автомобиле такси.

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В пензенское управление Росгвардии поступило сообщение о том, что двое мужчин разбили стекла в автомобиле такси.

К прибывшим на место росгвардейцам обратилась женщина, которая рассказала, что вызвала такси, чтобы поехать домой.

Во время отдыха в компании у нее случился конфликт с двумя мужчинами 31 и 29 лет, в результате которого они несколько раз ударили ее по голове. Подъехавший таксист заступился за женщину. В ответ мужчины стали бить стекла его автомобиля.

Сотрудники росгвардии задержали их и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Женщину госпитализировали в больницу врачи скорой помощи.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой управления Росгвардии по Пензенской области

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