В Пензе росгвардейцы задержали двоих мужчин, избивших женщину

В пензенское управление Росгвардии поступило сообщение о том, что двое мужчин разбили стекла в автомобиле такси.

К прибывшим на место росгвардейцам обратилась женщина, которая рассказала, что вызвала такси, чтобы поехать домой.

Во время отдыха в компании у нее случился конфликт с двумя мужчинами 31 и 29 лет, в результате которого они несколько раз ударили ее по голове. Подъехавший таксист заступился за женщину. В ответ мужчины стали бить стекла его автомобиля.

Сотрудники росгвардии задержали их и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Женщину госпитализировали в больницу врачи скорой помощи.