В Пензе объявляют набор участников на startup-шоу о предпринимателях

Участникам шоу (18+) эксперты расскажут, как реализовать свой бизнес-проект с нуля, и выберут самого перспективного предпринимателя в Пензенской области.

Startup-шоу проводится в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного президентом России Владимиром Путиным, а также с целью популяризации предпринимательства в Пензенской области.

По замыслу организаторов, десять бизнесменов, отобранных жюри, под руководством наставников в течение месяца будут развивать свои проекты.

«За это время они пройдут путь от бизнес-идеи до привлечения инвестиций. В рамках проекта они посетят лучшие инновационные российские компании, где будут перенимать опыт и выполнять тематические задания. По результатам каждого испытания один из участников будет покидать бизнес-соревнование», — рассказали о проекте в министерстве экономики Пензенской области.

Победитель startup-шоу получит 5 миллионов рублей. Его выберет жюри, в состав которого войдут предприниматели и инвесторы.

Отбор участников будет проходить 14−22 октября. Они должны будут пройти анкетирование и представить видео-презентацию. Критерии выбора претендентов — перспективность бизнес-идеи, опыт ведения бизнеса от одного года и российское гражданство.

Подать заявку на участие можно по ссылке.

Съемки шоу пройдут с 26 октября по 30 ноября в Москве и будут транслироваться в интернете.