В Пензе состоится экономический форум по региональному экспорту

Форум проводится в рамках исполнения указа президента Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и участия региона в национальном проекте «Международная кооперация и экспорт».
Бизнесмены примут участие в круглых столах, экспертных секциях и семинарах по темам, которые будут интересны как начинающим экспортерам, так и опытным предпринимателям.
«Главной задачей предстоящего форума станет обсуждение способов и возможностей повышения эффективности государственной поддержки экспортеров региона и выработки совместной стратегии по наращиванию объема несырьевого экспорта», — сообщили в пресс-службе министерства экономики Пензенской области.
Участники смогут выбрать для себя секцию, которая будет посвящена выходу на зарубежные рынки, или государственной поддержке экспорта, или продвижению продукции через электронные торговые площадки.
Ознакомиться с проектом программы и зарегистрироваться на форум можно на сайте.