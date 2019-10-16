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В Пензе состоится экономический форум по региональному экспорту

16 октября в 11:12 216 просмотров
24 октября в Пензенской областной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова состоится форум «Региональный экспорт: возможности, поддержка, результат» (18+). Принять участие в нем приглашают бизнесменов, заинтересованных в том, чтобы начать и развить экспортную деятельность.

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24 октября в Пензенской областной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова состоится форум «Региональный экспорт: возможности, поддержка, результат» (18+). Принять участие в нем приглашают бизнесменов, заинтересованных в том, чтобы начать и развить экспортную деятельность.

Форум проводится в рамках исполнения указа президента Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и участия региона в национальном проекте «Международная кооперация и экспорт».

Бизнесмены примут участие в круглых столах, экспертных секциях и семинарах по темам, которые будут интересны как начинающим экспортерам, так и опытным предпринимателям.

«Главной задачей предстоящего форума станет обсуждение способов и возможностей повышения эффективности государственной поддержки экспортеров региона и выработки совместной стратегии по наращиванию объема несырьевого экспорта», — сообщили в пресс-службе министерства экономики Пензенской области.

Участники смогут выбрать для себя секцию, которая будет посвящена выходу на зарубежные рынки, или государственной поддержке экспорта, или продвижению продукции через электронные торговые площадки.

Ознакомиться с проектом программы и зарегистрироваться на форум можно на сайте.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой министерства экономики Пензенской области

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