Появились подробности гибели городищенского пенсионера в горящем доме

В Городищенском районе Пензенской области произошел пожар, который унес жизнь 79-летнего мужчины. Следователи проводят проверку.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, в четвертом часу ночи 15 октября вспыхнул дом по улице Садовой в селе Дигилевка. О пожаре дежурному управления МЧС сообщила соседка. Когда специалисты потушили пламя, они обнаружили в помещении останки хозяина жилища.

«По имеющейся информации, пенсионер проживал один. При первоначальном осмотре на останках погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено», — уточнили в пресс-службе.

Для того, чтобы установить точные причины смерти мужчины, специалисты назначили судмедэкспертизу. Предварительная причина пожара — неосторожное курение.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства трагедии.