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Появились подробности гибели городищенского пенсионера в горящем доме

16 октября в 11:20 232 просмотра
произошел пожар, который унес жизнь 79-летнего мужчины. Следователи проводят проверку.

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В Городищенском районе Пензенской области произошел пожар, который унес жизнь 79-летнего мужчины. Следователи проводят проверку.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, в четвертом часу ночи 15 октября вспыхнул дом по улице Садовой в селе Дигилевка. О пожаре дежурному управления МЧС сообщила соседка. Когда специалисты потушили пламя, они обнаружили в помещении останки хозяина жилища.

«По имеющейся информации, пенсионер проживал один. При первоначальном осмотре на останках погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено», — уточнили в пресс-службе.

Для того, чтобы установить точные причины смерти мужчины, специалисты назначили судмедэкспертизу. Предварительная причина пожара — неосторожное курение.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства трагедии.

Фотография: https://penza.sledcom.ru/news/item/1399563/

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