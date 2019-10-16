Российским автолюбителям запретят ездить на новых машинах без номеров

В России запретят ездить на только что купленном автомобиле без номеров. Изменения в законодательстве вступят в силу с 1 января 2020 года, сообщает Lenta.ru.

По новым правилам, регистрировать автомобили будет дилер. Так, автосалоны получат статус «специализированных организаций» после прохождения необходимых проверок и смогут сами передавать документы в ГИБДД, изготавливать номерные знаки и отдавать их покупателю вместе с ключами. Таким образом, из автосалонов они будут выезжать уже с номерами.

Отмечается, что в правилах покупки автомобилей на вторичном рынке ничего не изменится — у водителя по-прежнему будет 10 дней, чтобы поставить авто на учет. Это связано с тем, что покупателям может понадобиться время на то, чтобы доехать до своего родного региона.

Напомним, в настоящее время на то, чтобы поставить машину на учет, дается 10 дней, в течение которых можно передвигаться на новом автомобиле по дорогам общего пользования.