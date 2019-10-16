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В Пензенской области проверят лицензии магазинов, продающих табак и алкоголь

16 октября в 12:20 146 просмотров
16 октября заместитель председателя правительства-министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков провел рабочее совещание с представителями девяти районов.

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16 октября заместитель председателя правительства-министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков провел рабочее совещание с представителями девяти районов.

Совещание состоялось в рамках месячника по пресечению незаконного оборота алкогольной и табачной продукции. Министр сельского хозяйства Пензенской области поручил проверить лицензии торговых объектов, занимающихся продажей спиртного и табака.

Также он акцентировал внимание представителей районных администраций на том, что реализация легальной продукции — это, прежде всего, безопасность жизни населения, и дал рекомендации по увеличению рынка местных товаров.

«Важно работать с бизнесом, нацеливая его на легальную работу в сфере оборота алкогольной продукции. Кроме того, должна активно вестись работа по мониторингу реализации алкоголя», — сказал Андрей Бурлаков.

Напомним, в рамках месячника ведется активная работа по выявлению контрафакта и изъятию его из продажи.

Фотография: Фото предоставлено пресс-службой министерства сельского хозяйства Пензенской области

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