В Пензенской области проверят лицензии магазинов, продающих табак и алкоголь

Совещание состоялось в рамках месячника по пресечению незаконного оборота алкогольной и табачной продукции. Министр сельского хозяйства Пензенской области поручил проверить лицензии торговых объектов, занимающихся продажей спиртного и табака.

Также он акцентировал внимание представителей районных администраций на том, что реализация легальной продукции — это, прежде всего, безопасность жизни населения, и дал рекомендации по увеличению рынка местных товаров.

«Важно работать с бизнесом, нацеливая его на легальную работу в сфере оборота алкогольной продукции. Кроме того, должна активно вестись работа по мониторингу реализации алкоголя», — сказал Андрей Бурлаков.

Напомним, в рамках месячника ведется активная работа по выявлению контрафакта и изъятию его из продажи.