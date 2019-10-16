Губернатор поручил завершить реконструкцию Дома офицеров к майским праздникам

На объекте работают в две смены, в первую выходят 65 человек, а во вторую — 14. Специалисты уже подключили водо- и электроснабжение, завершили прокладку наружных сетей объекта: сделали водопровод, лицевую канализацию, теплотрассы и прочие коммуникации. Рабочие также установили перегородки из гипсокартона, стены и потолки хорового зала и хореографических классов. Помимо этого, они сделали авансцену зрительного зала, утеплили фасад, произвели монтаж навесной системы и смонтировали лестницы пожарного выхода.

В настоящее время в Доме офицеров идут отделочные работы. Специалисты будут использовать элементы русского авангарда в стиле.

Губернатор осмотрел ход реконструкции и подчеркнул, что возле здания необходимо посадить деревья. Он также добавил, что работы необходимо завершить до майских праздников.

«Нет смысла затягивать до сентября. Надо сдать к 1 мая. Пока погодные условия позволяют, нужно сделать благоустройство прилегающей территории сейчас. В целом, получается очень хороший объект», — сказал Иван Белозерцев.

Специалисты отметили, что если перебоев с закупкой и поставкой оборудования не будет, то к майским праздникам объект введут в эксплуатацию.

Напомним, на реконструкцию Дома офицеров из бюджета области в 2019 году направили 268 миллионов 715 тысяч рублей, в 2020-м выделят еще 312 миллионов 510 тысяч рублей. Согласно проекту, здесь будет большой и малый залы, а также помещения, где будут проходить кружки. Также планируют возвести пристрои, тем самым увеличив площадь здания.

Дом офицеров в Пензе был закрыт несколько лет назад из-за аварийного состояния. Сейчас здание, принадлежащее Минобороны страны, переходит Пензенской области.