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Никита Михалков вновь привезет в Пензу «Метаморфозы» (видео)

16 октября в 12:48 108 просмотров
19 октября в 18:00 впервые на сцене Пензенского драматического театра имени А. В. Луначарского состоится показ спектакля «Метаморфозы V: Ведьма» (16+). Постановку представит московский «Государственный театр киноактера» совместно с Академией кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова.

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19 октября в 18:00 впервые на сцене Пензенского драматического театра имени А. В. Луначарского состоится показ спектакля «Метаморфозы V: Ведьма» (16+). Постановку представит московский «Государственный театр киноактера» совместно с Академией кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова.

В Пензе показ серии «Метаморфоз» будет проходить уже в четвертый раз. По традиции, его откроет главный режиссер Никита Михалков.

Этот спектакль-конструктор создан на основе произведений писателей-классиков Антона Чехова и Ивана Бунина. Он представляет собой литературно-сценический коллаж из рассказов «Супруга» (12+), «Канитель» (16+), «Три рубля» (12+), «Дачники» (12+), «Чистый понедельник» (12+), «Нервы» (12+), «Ушла» (12+) и «Ведьма» (12+). Актеры представят постановку зрителям в формате открытой репетиции.

«В процессе репетиций в нашей творческой лаборатории возникают новые, иногда экспериментальные формы воспроизведения замечательной прозы Антона Чехова и Ивана Бунина, переложенные на сценическую плоскость, будь то драматический театр с присущим ему психоанализом или пластический театр, основанный на том, что великий Михаил Чехов называл «театром психологического жеста». Мы стараемся открывать для зрителя новые грани, а порой и новые смыслы в известных всем произведениях», — отметил Никита Михалков.

Главной особенностью создатели спектакля считают форму воспроизведения, сочетающую в себе не только 3D-декорации, видеозарисовки и видеоинсталляции, но и атмосферу «живого кино».

Подробнее о спектакле можно прочитать здесь.

Напомним, Никита Михалков трижды посещал Пензу, привозя очередную часть «Метаморфоз». Каждый раз пензенцы высоко оценивали его постановки.

Фотография: скриншот - https://www.youtube.com/watch?v=1gTD2icAsAo&feature=youtu.be

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