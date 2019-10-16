В Пензе отремонтируют здание счетной палаты, в которой работал Салтыков-Щедрин

Глава региона обратил внимание на здание счетной палаты, в которой работал писатель Михаил Салтыков-Щедрин. По его словам, из областного бюджета на эти цели уже заложили средства в ходе сессии областного ЗакСобрания. Так, на 2019 год выделили 2 миллиона 952 тысяч 100 рублей, на 2020-й — 80 миллионов рублей, на 2021-й — 81 миллион 947 тысяч 900 рублей.
Что касается строительства лестницы, специалисты сообщили, что на объекте уже проложили все коммуникации, в настоящее время они заливают фундамент. После рабочие перейдут к основной части.
Также в ходе осмотра объектов стало известно, что площадь, на которой установлен памятник поэту
Работы планируют завершить до 10 ноября. Леонид Иоффе добавил, что благоустраивать территорию наверху возле дома № 8 по улице Белинского будут после отделки здания. Проблем с финансированием, по словам специалистов, нет.
После Иван Белозерцев осмотрел территорию со стороны улицы Белинского. Там планируют делать подпорную стенку со стороны храма.
«Собирайте экспертов, разрабатывайте проект, он должен быть готов в ближайшие дни», — подытожил Иван Белозерцев.
Напомним, территорию оборонительного вала планируют замостить плиткой, установить там фонари, отреставрировать мортиры с пушкой, а также сделать широкую лестницу, к обустройству которой уже приступили.