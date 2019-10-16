В Пензе отремонтируют здание счетной палаты, в которой работал Салтыков-Щедрин

Губернатор Иван Белозерцев 16 октября осмотрел ход работ по возведению лестницы с улицы Кирова в Пензе, которая будет вести к Спасскому собору.

Глава региона обратил внимание на здание счетной палаты, в которой работал писатель Михаил Салтыков-Щедрин. По его словам, из областного бюджета на эти цели уже заложили средства в ходе сессии областного ЗакСобрания. Так, на 2019 год выделили 2 миллиона 952 тысяч 100 рублей, на 2020-й — 80 миллионов рублей, на 2021-й — 81 миллион 947 тысяч 900 рублей.

Что касается строительства лестницы, специалисты сообщили, что на объекте уже проложили все коммуникации, в настоящее время они заливают фундамент. После рабочие перейдут к основной части.

Также в ходе осмотра объектов стало известно, что площадь, на которой установлен памятник поэту М. Ю. Лермонтову , будут реконструировать, в частности — главный архитектор региона Леонид Иоффе рассказал, что сам монумент, скорее всего, перевернут лицом на улицу Кирова.

Работы планируют завершить до 10 ноября. Леонид Иоффе добавил, что благоустраивать территорию наверху возле дома № 8 по улице Белинского будут после отделки здания. Проблем с финансированием, по словам специалистов, нет.

После Иван Белозерцев осмотрел территорию со стороны улицы Белинского. Там планируют делать подпорную стенку со стороны храма.

«Собирайте экспертов, разрабатывайте проект, он должен быть готов в ближайшие дни», — подытожил Иван Белозерцев.

Напомним, территорию оборонительного вала планируют замостить плиткой, установить там фонари, отреставрировать мортиры с пушкой, а также сделать широкую лестницу, к обустройству которой уже приступили.