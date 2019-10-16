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Нижнеломовский подросток осквернил могилу ребенка

16 октября в 13:57 272 просмотра

Жителя Нижнеломовского района Пензенской области осудили за осквернение могил и кражу.

Как сообщили в пресс-службе Нижнеломовского районного суда, в июне 2018 года подросток отправился на кладбище. Там он вместе с другом собрал все конфеты, а после разрисовал баллончиком надгробия, нанеся на них изображения усов, бороды, рогов, закрасил данные усопших и изображение креста. Всего он осквернил таким образом пять надгробий мужчин, женщин и ребенка.

В ноябре он разбил окно чужого дома, забрался внутрь и попытался вынести от туда имущество. На улице его застал хозяин жилища. Нижнеломовец бросил пакет с награбленным и убежал. В мае 2019 года он проник в гараж и украл кондитерские изделия и удочки более чем на 30 тысяч рублей.

В результате молодому человеку назначили один год и один месяц лишения свободы, а после ему изменили приговор на один год «условки».


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