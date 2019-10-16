Медвежата. Пензенским волонтерам подбросили плюшевых щенков

Всего в центр «Питомец» попали шесть щенков. Сотрудники фонда рассказали о них в группе соцсети «ВКонтакте». Двое из малышей — мальчики. Пол остальных щенков волонтеры пока не назвали.

Пользователи прозвали в комментариях щенков медвежатами из-за их пушистой шерстки. Сами же волонтеры отметили, что один из малышей похож на волчонка.

Работники фонда просят пензенцев помочь им пристроить пушистиков, так как в центре совершенно не осталось места. О том как это сделать, можно узнать здесь. Они также напомнили жителям области о необходимости стерилизации питомцев, если хозяева не хотят потом возиться с потомством, чтобы не подбрасывать малышей волонтерам.