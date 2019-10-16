Пензенские бизнес-клиенты Tele2 часто ездили в Нижний Новгород

Tele2 проанализировала статистику поездок по стране, совершенных корпоративными клиентами из Пензы за три летних месяца. Бизнес-абоненты оператора посетили 72 региона страны и использовали в путешествиях более 4 Тб интернет-трафика.

Этим летом корпоративные клиенты Tele2 из Пензы чаще всего совершали поездки в Нижний Новгород. В пятерку наиболее популярных направлений также вошли Москва, Саратов, Краснодарский край и Адыгея. Всего за три месяца бизнес-абоненты Tele2 из Пензенской области посетили 72 региона страны, а самым популярным месяцем для командировок стал июль.

В путешествиях пензенские корпоративные клиенты сохраняли высокую мобильную активность и оперативно решали рабочие вопросы. Так, за три месяца они использовали более 4 Тб интернет-трафика. Половина этого трафика была израсходована абонентами в столице. Кроме того, бизнес-клиенты из Пензы активно пользовались услугами голосовой связи. Общая продолжительность исходящих вызовов в деловых поездках превысила 150 тысяч минут.

Если рассматривать ответные визиты, Пензу этим летом чаще всего посещали бизнес-абоненты Tele2 из Москвы, Ульяновска и Санкт-Петербурга. За три месяца регион посетили около четырех тысяч корпоративных клиентов из 58 субъектов страны. Самым популярным месяцем для командировок в Пензу стал август. В сети Tele2 в Пензенской области гости использовали 10 Тб мобильного интернета за летний период. Самыми активными data-пользователями оказались корпоративные клиенты из Москвы — на них пришлась треть израсходованного интернет-трафика.

Tele2 предлагает корпоративным клиентам выгодные условия для общения, в том числе в путешествиях по России. Так, в деловых поездках по стране абоненты могут пользоваться связью на домашних условиях. Кроме того, в мае 2019 года оператор запустил корпоративный тарифный план «Моя команда». Тариф сохраняет максимально персонифицированный подход и позволяет бизнес-абонентам выбирать оптимальный общий объем услуг связи для всей компании, а затем настраивать удобную комбинацию для каждого сотрудника.