Житель Никольска украл из чужого дома деньги и сигареты

В полицию обратился 39-летний житель города Никольска Пензенской области. Он сообщил, что ночью из его дома пропали 3 000 рублей, пачка сигарет и зажигалка.

Ночью через незапертую дверь в дом заявителя проникли и похитили деньги и сигареты. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа со служебной собакой, которая взяла след к одному из соседних домов.

Полицейские установили причастность к преступлению 50-летнего мужчины, привлекавшегося к уголовной ответственности. Он сознался в содеянном.

«По факту кражи проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.