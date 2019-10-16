Иван Белозерцев призвал поддерживать женщин-матерей

В пензенской областной библиотеке имени Лермонтова 16 октября прошел первый региональный просветительский форум «От школы материнства — к успешной семье». Его открыл губернатор Иван Белозерцев.

В форуме приняли участие более 400 человек, среди них — многодетные родители, врачи роддомов, психологи, специалисты по социальной работе, общественники.

«По итогам форума будут сформированы предложения по улучшению в Пензенской области работы по защите материнства и детства. Все институты власти вместе с представителями гражданского общества должны в этом участвовать», — сказал губернатор.

На сегодняшний день в Пензенской области реализуется комплекс мер по поддержке семьи, материнства и детства. Только на реализацию проекта «Демография» направлено более пяти миллиардов рублей из федерального бюджета и столько же — из областного. Около 4000 семей получают пособие на первого ребенка до полутора лет, более 5000 семей получили выплаты при рождении третьих и последующих детей. 274 молодых семьи в этом году станут обладателями сертификатов для улучшения жилищных условий, сообщили в пресс-центре облправительства.

«Возможно, нужны какие-то более эффективные меры. Я буду благодарен, если активную помощь в их выработке нам окажут сами женщины», — отметил Иван Белозерцев.

Он добавил, что семьи и женщин-матерей нужно поддерживать. По его словам, во многом демография зависит от социальных причин.

«Нужно вести сопровождение тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Если я вижу черствость в работе социальных служб и муниципалитетов, то воспринимаю это как чрезвычайное происшествие. Равнодушное отношение к проблемам материнства и детства недопустимо», — заявил глава региона.