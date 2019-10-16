Районы Пензенской области призвали максимально субсидировать оплату школьного питания
Жительница Лопатино поблагодарила губернатора за благоустройство села
Пензенский застройщик снял клип о любви к родному городу
Отзыв на роман Энди Вейера «Марсианин» (16+)
Наши новости
Двое пензенцев стали маршалами гонки Formula-1
В Пензе прошли кубок и первенство области по ММА
Денис Аблязин вошел в десятку лидеров на Чемпионате мира по спортивной гимнастике
В Пензе пройдут соревнования по тяжелой атлетике
В Пензе детей из «Олимпийского» временно переведут в «Рубин»
Губернатор поздравил Дениса Аблязина с победой на Чемпионате мира
В Пензе установили мемориальную доску тренеру Василию Ядренцеву
Пензенцы борются за право участвовать в Чемпионате мира по бильярду
В пензенских «Буртасах» началось первенство ПФО по гимнастике
В Пензе прошли чемпионат и первенство области по тхэквондо

В Чемодановке пройдут крупные соревнования по стрельбе по тарелочкам

16 октября в 15:41 198 просмотров
«спортинг-компакт» (0+).

" data-title="В Чемодановке пройдут крупные соревнования по стрельбе по тарелочкам — Пенза-пресс, рунет за день">

Впервые в Пензенской области пройдет девятый этап кубка России по стендовой стрельбе «спортинг-компакт» (0+).

Соревнования состоятся на стрелковом комплексе «Светлая поляна» в селе Чемодановка с 19 по 20 октября. В них примут участие 200 человек из 80 регионов страны.

Награждать будут в нескольких категориях: «Ветераны», «Супер Ветераны», «Женщины», «Юниоры». Победителям вручат медали и ценные призы, сообщили в пресс-центре правительства региона.

Спортинг-компакт — вид стендовой стрельбы, которая ведется на специально оборудованной площадке. Стреляют в тарелочки из глины, которые запускают в воздух метательные машины. Они имитируют бег животных или полет птиц.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5-2658438/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...