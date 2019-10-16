В Чемодановке пройдут крупные соревнования по стрельбе по тарелочкам

Впервые в Пензенской области пройдет девятый этап кубка России по стендовой стрельбе «спортинг-компакт» (0+).

Соревнования состоятся на стрелковом комплексе «Светлая поляна» в селе Чемодановка с 19 по 20 октября. В них примут участие 200 человек из 80 регионов страны.

Награждать будут в нескольких категориях: «Ветераны», «Супер Ветераны», «Женщины», «Юниоры». Победителям вручат медали и ценные призы, сообщили в пресс-центре правительства региона.

Спортинг-компакт — вид стендовой стрельбы, которая ведется на специально оборудованной площадке. Стреляют в тарелочки из глины, которые запускают в воздух метательные машины. Они имитируют бег животных или полет птиц.