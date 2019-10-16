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«Лучшей по профессии» Татьяне Родькиной из «Термодома» вручили автомобиль

16 октября в 15:58 188 просмотров
«Лучший по профессии». В 2019 году одно из первых мест заняла штукатур-маляр строительного холдинга «Термодом» Татьяна Родькина.

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В Пензе наградили победителей и призеров регионального конкурса «Лучший по профессии». В 2019 году одно из первых мест заняла штукатур-маляр строительного холдинга «Термодом» Татьяна Родькина.

«Только немного успокоилась. Было волнение, переживание на подобном мероприятии», — поделилась Татьяна Родькина, спустя несколько часов после того, как получила ключи от нового легкового автомобиля из рук губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

Женщина уже десять лет работает в «Термодоме», она поблагодарила руководство холдинга за возможность самореализации.

Также автомобиль подарили и жителю Города Спутника Евгению Яковлеву, который в 2019 году стал лучшим учителем Пензенской области. Преподаватель географии в школе имени М. Ю. Лермонтова уже вернулся с финального этапа российского конкурса, его выступление произвело сильное впечатления на жюри конкурса, а открытый урок взят за образец.

Как сообщает пресс-центр правительства региона, победители других этапов конкурса «Лучший по профессии» также представят Пензенскую область на всероссийских отраслевых конкурсах.

Фотография: Фото из Instagramm - @ivan_belozercev_penza

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