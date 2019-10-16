Пензенских школьников приглашают в химическую лабораторию «Mendeleev Lab»

18 октября в Пензенском государственном технологическом университете в рамках всероссийского фестиваля науки «Nauka 0+" (0+) пройдет образовательно-просветительская акция «Mendeleev Lab» (14+).

Мероприятие также приурочено к Международному году периодической таблицы химических элементов, объявленному Генеральной ассамблеей ООН.

Участники будут выполнять задания разных типов под руководством ведущих ученых-химиков и популяризаторов науки, послушают научно-популярную лекцию и посетят интерактивное занятие на тему «Химический экспресс-анализ как необходимый этап мониторинга объектов окружающей среды».

Как сообщили в пресс-службе министерства образования Пензенской области, «лаборантов» ждут сувениры, призы, подарки и бонусы от партнеров «Mendeleev Lab».

Мероприятие состоится 18 октября в 14:00, в аудитории 201 первого корпуса ПензГТУ. Для участия необходимо пройти регистрацию по ссылке. Вход — свободный.