На должность мэра Пензы подали документы пять претендентов

Как отметил глава города Пензы, председатель конкурсной комиссии Владимир Мутовкин в ходе пресс-конференции, 16 октября — последний день приема документов на замещение вакантной должности.

«На сегодняшний час подали заявки пять претендентов: Георгий Камнев, Юрий Вобликов, Денис Леонтьев, Андрей Лузгин, Иван Кирюхин», — сообщил он.

Отмечено, что список кандидатов может расшириться, заявки принимаются сегодня до 18:00.

17 октября пройдет заседание комиссии по отбору кандидатов на должность.

«В чем оно заключается: анализ поданных документов, а также соответствие тех требований, которые предъявляются к главе администрации. На первом этапе это будет возрастной ценз — от 30 до 65 лет, а также наличие всех необходимых документов. Дополнительных требований не предъявляется. Все, кто соответствует этому, будут допущены на конкурс», — сообщил Владимир Мутовкин.

21 октября станут известны имена тех, кого отберет конкурсная комиссия. Во время сессии Гордумы 25 октября каждый кандидат выступит и представит свою программу, ответит на вопросы депутатов. Кто станет мэром Пензы, определится в этот день по итогам тайного голосования.