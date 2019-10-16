Белозерцев рассмотрел возможность строительства в области завода по производству ДСП

В ходе деловых переговоров глава региона отметил перспективность создания нового деревообрабатывающего производства и подчеркнул, что в настоящее время в области успешно развиваются предприятия в сфере промышленности и сельского хозяйства с участием иностранного капитала.

«Нашими партнерами являются компании из Франции, Китая, Турции, Сингапура, Германии. Уже реализовано свыше 30 совместных проектов», — сообщил Иван Белозерцев.

По его словам, успеху во многом способствует благоприятное географическое и транспортное положение Пензенской области.

В ходе рабочей встречи стороны обсудили условия размещения завода по производству древесно-стружечные плиты. А также рассмотрели возможности сопровождения реализации инвестиционного проекта, сроки его осуществления, сообщили в пресс-центре облправительства.