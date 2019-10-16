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Белозерцев рассмотрел возможность строительства в области завода по производству ДСП

16 октября в 16:50 70 просмотров
«Kronospan Holding Ltd» Петером Кайндлом.

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16 октября губернатор Пензенской области Иван Белозерцев встретился с учредителем компании «Kronospan Holding Ltd» Петером Кайндлом.

В ходе деловых переговоров глава региона отметил перспективность создания нового деревообрабатывающего производства и подчеркнул, что в настоящее время в области успешно развиваются предприятия в сфере промышленности и сельского хозяйства с участием иностранного капитала.

«Нашими партнерами являются компании из Франции, Китая, Турции, Сингапура, Германии. Уже реализовано свыше 30 совместных проектов», — сообщил Иван Белозерцев.

По его словам, успеху во многом способствует благоприятное географическое и транспортное положение Пензенской области.

В ходе рабочей встречи стороны обсудили условия размещения завода по производству древесно-стружечные плиты. А также рассмотрели возможности сопровождения реализации инвестиционного проекта, сроки его осуществления, сообщили в пресс-центре облправительства.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/ekonomika/189713/

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