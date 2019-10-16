В Заречном руководителя оштрафовали за сокрытие денег

В Пензенской области вынесли приговор бывшему исполнительному директору Фонда жилья и ипотеки города Заречного. Мужчина скрыл деньги организации, за счет которых должны были взыскать недоимку по налогам и страховым взносам.

Установлено, что руководитель с февраля по июль 2018 года принял решение о перечислении денег кредиторам, минуя расчетные счета организации. При этом имелась задолженность по уплате налогов и страховых взносов — более 2,7 млн руб.

«Таким образом, исполнительный директор сокрыл более 2,7 млн рублей, принадлежавших организации. За счет этих средств должно было быть произведено взыскание недоимки», — сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Пензенской области.

В ведомстве отметили, что мужчина также был депутатом Собрания представителей ЗАТО шестого созыва. Свою вину в содеянном он не признал.

За совершенное деяние суд назначил мужчине штраф в 300 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.