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Курсы доллара и евро выросли

16 октября в 17:40 172 просмотра

Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 17 октября.

По данным Банка России, курс доллара повысился с 64,2548 до 64,3455 руб., курс евро — с 70,8473 руб. до 71,0503 руб.

Золото будет стоить 3 067,03 рублей за грамм, серебро — 35,70, платина — 1 830,85, палладий — 3 603,77.


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