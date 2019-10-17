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В Пензенской области строят и реконструируют 8 федеральных объектов

17 октября в 08:01 110 просмотров

В Пензенской области в рамках реализации федеральной адресной инвестиционной программы пять строительных компаний строят и реконструируют восемь объектов.

В этом году из федерального бюджета на это выделили 2,6 млрд рублей. Фактически профинансировано за счет всех источников с начала отчетного года 2,0 млрд рублей, использовано — 0,8 млрд руб. Это 30% от годового лимита, пишет Пензастат.

«Наибольший объем финансирования пришелся на такие программы, как «Развитие судебной системы России» — 36% и «Развитие транспортной системы России» — 34%", — отмечают в органе государственной статистики.

Только два объекта готовы более чем на 70%, еще два — менее чем на 10%, на одном объекте строительство не велось. Пока ни один объект не введен в эксплуатацию.


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