Иван Белозерцев посетил Лопатинский район
Жительница Лопатино поблагодарила губернатора за благоустройство села
Пензенский застройщик снял клип о любви к родному городу
В каком банке пензенцам выгоднее открыть вклад?
Наши новости
В России мошенники обманывают банкоматы поддельными купюрами
Российским автолюбителям запретят ездить на новых машинах без номеров
Эксперты подсчитали ущерб от несоблюдения норм труда
В России призвали не ограничивать виды деятельности самозанятых
В России назначили первый штраф за публикацию фейковых новостей
В России скорую помощь могут начать оказывать по-новому
В России появятся крупные промышленные дроны
В России может появиться единая платежка за коммуналку
В России расширили перечень жизненно важных лекарств
В российских домах откроют подвалы для бездомных животных

Российская авиакомпания «Победа» повысит цены на зарубежные рейсы

16 октября в 17:57 140 просмотров
С 28 октября российский лоукостер «Победа» повысит цены на билеты из зарубежных аэропортов на 25 евро, но билеты авиакомпании останутся одними из самых дешевых.

" data-title="Российская авиакомпания «Победа» повысит цены на зарубежные рейсы — Пенза-пресс, рунет за день">

С 28 октября российский лоукостер «Победа» повысит цены на билеты из зарубежных аэропортов на 25 евро, но билеты авиакомпании останутся одними из самых дешевых.

Как сообщает телеканал 360, таким образом перевозчик исполнит требование суда отменить плату пассажиров за регистрацию в иностранных аэропортах. В результате рост цен на билеты составит 40%.

Представитель лоукостера Елена Селиванова пояснила, что в России стоимость регистрации уже включена в цену билета, а в иностранных аэропортах все сборы нужно платить отдельно.

Эксперты считают, что повышение цены на билеты «Победы» не станет для пассажиров ощутимым. На сегодняшний день стоимость авиабилетов на популярные зарубежные направления на 30% ниже, чем у других авиакомпаний.

«В обе стороны разница еще больше. У нас получилось при сравнении до 70%. То есть обещанный подъем на 40% от сегодняшней суммы пассажиры даже не заметят», — цитирует портал 360 PR-специалиста сервиса путешествий Tutu.ru Анастасию Москвину.

Фотография: скриншот - pixabay.com

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...