Российская авиакомпания «Победа» повысит цены на зарубежные рейсы

С 28 октября российский лоукостер «Победа» повысит цены на билеты из зарубежных аэропортов на 25 евро, но билеты авиакомпании останутся одними из самых дешевых.

Как сообщает телеканал 360, таким образом перевозчик исполнит требование суда отменить плату пассажиров за регистрацию в иностранных аэропортах. В результате рост цен на билеты составит 40%.

Представитель лоукостера Елена Селиванова пояснила, что в России стоимость регистрации уже включена в цену билета, а в иностранных аэропортах все сборы нужно платить отдельно.

Эксперты считают, что повышение цены на билеты «Победы» не станет для пассажиров ощутимым. На сегодняшний день стоимость авиабилетов на популярные зарубежные направления на 30% ниже, чем у других авиакомпаний.

«В обе стороны разница еще больше. У нас получилось при сравнении до 70%. То есть обещанный подъем на 40% от сегодняшней суммы пассажиры даже не заметят», — цитирует портал 360 PR-специалиста сервиса путешествий Tutu.ru Анастасию Москвину.