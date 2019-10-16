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Многодетных пензячек обучают парикмахерскому искусству (видео)

16 октября в 19:43 156 просмотров
, рассчитанные на три месяца, открылись на базе благотворительного фонда «Покров». Реализовать социальный проект удалось благодаря полученному гранту.

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Пензенских многодетных мам обучают делать различные стрижки. Причем совершенно бесплатно. Курсы, рассчитанные на три месяца, открылись на базе благотворительного фонда «Покров». Реализовать социальный проект удалось благодаря полученному гранту.

На базе фонда прошло первое практическое занятие, до этого была теория. Причем лекции были посвящены не только стрижкам и инструментам парикмахера, но и правилам этики и общения.

«Девчонки боятся подойти к клиенту, у них трясутся руки, они не знают, что делать, а надо обязательно поздороваться, расположить к себе человека, улыбнуться, сделать массаж головы, чтобы клиент расслабился, доверился, тогда он, возможно, вернется к тебе в следующий раз», — сказала парикмахер-универсал Анна Якушкина.

Пройти обучение захотели 15 многодетных мам. Для некоторых это просто возможность научиться чему-то новому, другие же всерьез задумываются о приобретении профессиональных навыков для дополнительного заработка. В любом случае, умение делать стрижки — это экономия семейного бюджета.

«У нас дети, и мы можем экономить на походы в парикмахерскую. У меня — трое, поэтому много тратим на это, а если бы я дома стригла, могла бы сэкономить, было бы ощутимо», — отметила подопечная кризисного центра фонда «Покров» Екатерина Карнакова.

Такие курсы проводят второй год подряд. В 2019 году это стало возможным благодаря фонду президентских грантов. Пензенская общественная организация «Верба» получила грант на сумму более полутора миллионов рублей. На эти средства также проводят разнообразные развивающие курсы для детей и оказывают комплексную помощь нуждающимся семьям.

«Оказываем поддержку, в том числе — вещами, юридическую, психологическую, помощь в подготовке детей к школе, бесплатно обучаем ребят творчеству, английскому языку и музыке», — рассказала заместитель руководителя пензенской общественной организации «Верба» Ольга Ульянова.

Курсы парикмахерского мастерства проходят дважды в неделю. Обучение продлится до конца ноября. За это время многодетные мамы научатся делать базовые женские и мужские стрижки, а также несколько видов укладок и причесок, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.


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