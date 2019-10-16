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За два дня пензенские инспекторы поймали 52 пьяных водителя (видео)

16 октября в 20:31 122 просмотра
, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения.

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В Пензенской области сотрудники Госавтоинспекции провели профилактический рейд. За два дня на дорогах задержали 52 человека, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Такие рейды принято проводить поздно вечером и ночью. Согласно статистике, чаще всего именно в это время суток нетрезвые водители рискуют сесть за руль.

Если подозрения о состоянии опьянения человека не подтверждаются, его тут же отпускают. В противном случае вызывают эвакуатор.

Автомобили водителей, подозреваемых в употреблении спиртного, отправляют на штраф-стоянку, а самим нарушителям грозит административный штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.


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