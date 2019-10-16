Иван Белозерцев посетил Лопатинский район
Жительница Лопатино поблагодарила губернатора за благоустройство села
Пензенский застройщик снял клип о любви к родному городу
В каком банке пензенцам выгоднее открыть вклад?
Наши новости
За два дня пензенские инспекторы поймали 52 пьяных водителя
В Пензе продолжается возведение пристроев к детским садам
Пензенцам рассказал о нововведениях в налоговой системе
Пензенский автогонщик рассказал, как вести себя при заносе в гололед
Пензенцам предлагают написать экономический диктант
На агропромышленной выставке в Москве будет представлена пензенская продукция
Пензенские льготники могут получить прибавку к ежемесячным выплатам
В Пензе изменились правила перевозки детей в автобусах
В Земетчинском районе пьяный тракторист выехал на трассу — УМВД
Пензенцы отметили День ходьбы

Пензенские студенты пообщались с полуфиналистом конкурса «Лидеры России» (видео)

16 октября в 21:33 124 просмотра
«Лидеры России». Один из его полуфиналистов, директор регионального объединения бизнес-инкубаторов Антон Шаронов встретился со студентами университета архитектуры и строительства и рассказал о принципах пополнения управленческих кадров в российском государстве.

" data-title="Пензенские студенты пообщались с полуфиналистом конкурса «Лидеры России» — Пенза-пресс, рунет за день">

В Пензе заинтересовались конкурсом управленцев «Лидеры России». Один из его полуфиналистов, директор регионального объединения бизнес-инкубаторов Антон Шаронов встретился со студентами университета архитектуры и строительства и рассказал о принципах пополнения управленческих кадров в российском государстве.

«Что касается государственного управления, считалось, что селекция лучших кадров будет осуществляться в рамках конкурсных процедур, которые проводятся при замещении должностей государственной и муниципальной службы, но оказалось, что идеологические и правовые механизмы это всего-навсего механизмы, поэтому для того, чтобы работал социальный институт, необходимо, чтобы люди, которые погружены в этот него, обладали определенной культурой», — сказал Антон Шаронов.

Он после небольшого выступления предложил студентам задать интересующие их вопросы. Во время интерактивной беседы представители молодого поколения узнали о построении карьеры и возможностях самореализации, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...