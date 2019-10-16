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Пензенские полицейские вернулись из полугодовой командировки в Чечню (видео)

16 октября в 22:29 66 просмотров
, коллеги, а также руководство.

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Пензенские полицейские вернулись домой с Северного Кавказа. Их встречали родные и близкие, коллеги, а также руководство.

Полицейские находились в служебной командировке полгода. Бойцы сводного отряда охраняли общественный порядок на территории Чечни.

«Это по праву было оценено и местным населением, и руководством внутренних дел по Чеченской Республике. Особо вашу работу отмечает командование временной группировки на территории Северо-Кавказского региона», — сказал начальник УМВД по Пензенской области Сергей Щеткин.

В день возвращения полицейских домой был подготовлен приказ на поощрение всего личного состава. Им будет предоставлен отпуск, чтобы полностью восстановиться и провести время с родными и близкими. Затем полицейские снова приступят к исполнению служебных обязанностей в своих подразделениях, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.


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