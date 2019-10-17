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На пензенской набережной могут появиться плавучая сцена и фонтаны (видео)

17 октября в 02:36 130 просмотров
, как идет подготовка к ремонту здания бывшей казенной палаты и оценил благоустройство городской набережной.

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Работы по реконструкции бывшего Дома офицеров должны быть завершены к майским праздникам. Такое поручение дал губернатор Иван Белозерцев во время объезда городских объектов строительства. Также глава региона проверил, как идет подготовка к ремонту здания бывшей казенной палаты и оценил благоустройство городской набережной.

Здание бывшего Дома офицеров закрыли несколько лет назад из-за аварийного состояния, но теперь оно обрело новый облик. Вместе с тем сменилось и название — на центр культурного развития «На Ленинградской».

«За счет пристроя мы увеличим площадь на 1200 квадратных метров. Доступная среда организовывается для инвалидов, сделали пандусы. В ближайшее время до конца года привезут», — сказал заведующий центром культурного развития «На Ленинградской» Геннадий Салуха.

В 2018 году на реконструкцию бывшего Дома офицеров выделили более 250 миллионов рублей. В следующем — еще более 300. В здании завершили работы по строительству инженерных сетей, каркаса стен и потолков. Следующий этап — внутренняя отделка помещений. Кроме того, необходимо купить сценическое оборудование. Губернатор Иван Белозерцев поручил сдать Дом офицеров в эксплуатацию к 1 мая.

«Важная задача — это благоустройство. Пока погодные условия позволяют, все сделать сейчас, потому что в апреле вряд ли удастся, распутица будет. Не знаю, затянется весна или нет», — сказал он.

Также глава региона проверил, как идет подготовка к ремонту здания бывшей казенной палаты, расположенного на улице Белинского. Стоимость работ составит порядка 160 миллионов рублей. Уже ведутся работы на прилегающей территории. В ближайшее время именно эта должна связать улицу Кирова со Спасским кафедральным собором.

В завершении объезда по городу Иван Белозерцев отправился на набережную реки Суры. Основные работы уже там завершены. Теперь городские власти занимаются благоустройством. Установлены качели и гамаки, на склонах появились лежаки. Также на набережной может появиться плавучая сцена и фонтаны.

Кроме того, губернатор поручил разработать проект по реконструкции противоположного берега реки Суры, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.


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