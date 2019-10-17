На территории Пензенской области планируют создать школу отцов (видео)

Все о родах, материнстве и детстве. В Пензе прошел первый региональный социально-просветительский форум «От школы материнства к успешной семье». Он направлен на решение актуальных проблем, волнующих многих женщин. К примеру, меры социальной поддержки молодых семей или помощь мамам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Более 400 участников и несколько десятков тем для обсуждения, которые ранее не предавались широкой огласке. В областной библиотеке имени Лермонтова собрались молодые и многодетные семьи, врачи роддомов и перинатального центра, студенты, психологи, специалисты по социальной работе и представители власти. Перед началом форума гости осмотрели тематическую выставку. Многих, в том числе и губернатора Ивана Белозерцева, заинтересовал проект «Осьминожки», который реализуют в 12 городских школах. На уроках труда девочки вяжут комплекты для недоношенных детей, которые после отправляют в перинатальный центр.

«Давайте их финансово поощрим по итогам года, потому что у них затраты. Предложите как, мы подумаем, такое нужно в обязательном порядке поддерживать», — сказал глава региона.

Форум стартовал с обсуждения вопросов в рамках реализации национального проекта «Демография», инициированного президентом страны Владимиром Путиным. В частности, речь зашла о повышении рождаемости в регионе. Способствовать этому, по мнению губернатора Ивана Белозерцева, могут принятые федеральные и региональные программы поддержки.

«Только в 2019 году 3987 семей получат ежемесячные выплаты при рождении первого ребенка до достижения полутора лет. Около 6000 получили средства при рождении третьих и последующих детей. В 2019-м 274 семьи станут обладателями сертификатов для улучшения жилищных условий», — рассказал Иван Белозерцев.

Участники форума отметили, что, как правило, многими вопросами, связанными с материнством, от подготовки к родам до взросления ребенка, занимаются, в основном, женщины. При этом большинство пап остаются в стороне. Чтобы облегчить дамам задачу, прозвучало предложение создать на территории области совет или школу отцов.

«Необходимо создать юридическое специальное лицо, где они могли бы не только учиться, но и проявлять себя, определять проблемы, которые существуют и исследовали, как их преодолевать», — сказал и. о. председателя Законодательного Собрания Пензенской области Владимир Полукаров.

Обсуждение интересующих вопросов и проблем с экспертами продолжилось на дискуссионных площадках. Все желающие также смогли поучаствовать в мастер-классах от профильных ведомств, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.