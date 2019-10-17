Пензенец нашел снаряды, прогуливаясь в лесу

Мужчина утром гулял в лесу и нашел предметы, которые похожи на боеприпасы. Он сразу же позвонил в правоохранительные органы.

«Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН регионального управления Росгвардии оперативно прибыли на указанное место. В ходе осмотра взрывотехники идентифицировали находку как артиллерийские снаряды времен Великой Отечественной войны со следами сильной коррозии. Всего их было 12», — сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Снаряды вывезли, чтобы потом уничтожить.

Взрывотехники напомнили пензенцам: если вы найдете подозрительные предметы, следует сообщить в правоохранительные органы. Ни в коем случае нельзя самостоятельно их перемещать либо брать в руки.