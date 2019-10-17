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В России начнут продвигать отечественное виноделие

17 октября в 09:14 102 просмотра
, который охватит все аспекты дела — от правил изготовления вина до введения системы господдержки отечественных производителей, сообщают «Известия».

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В Госдуму внесли законопроект о развитии российского виноделия, который охватит все аспекты дела — от правил изготовления вина до введения системы господдержки отечественных производителей, сообщают «Известия».

Среди новшеств в проекте оказалось понятие «вино России» — это продукция, изготовленная полностью из отечественного винограда. Также авторы предложили обязать производителей верно указывать названия продукции и не путать «вино» и «виносодержащие напитки» с добавлением подсластителей и прочих ингредиентов.

Несмотря на то, что проект прошел два первых чтения, его отклонили на последнем этапе, поскольку он поставил под вопрос дальнейшее развитие отрасли в стране.

Депутаты обратили внимание, что в документе не было предусмотрено точное определение алкогольной продукции и ее видов, включая и вино. Все термины, которые содержал проект, не позволяли отличить настоящий и качественный продукт от подделки.

Выяснилось, что к разработке документа не привлекали ни экспертное сообщество, ни самих изготовителей напитков. Поэтому документ направлен на доработку, чтобы в дальнейшем разрешить вопрос с суррогатом на российском рынке.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C-541922/

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