Более 700 жителей Пензенской области бесплатно проверились на ВИЧ

В Пензенской области прошла акция Минздрава России «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019». Жители Кузнецка, Сердобска, Каменки, Заречного и Пензы сдали экспресс-тест.

Брендированные автомобили с красной лентой — мобильные пункты для тестирования на ВИЧ, они останавливались в самых людных местах пяти городов Пензенской области, чтобы все желающие могли сдать тест и задать вопросы специалистам.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Пензенской области, свой ВИЧ-статус узнали 758 жителей региона (без учета города Заречного).

На консультации после прохождения теста специалисты рассказывали пациентам о путях передачи вируса, возможных рисках и необходимости регулярной проверки на ВИЧ.