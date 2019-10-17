Более 700 жителей Пензенской области бесплатно проверились на ВИЧ

Брендированные автомобили с красной лентой — мобильные пункты для тестирования на ВИЧ, они останавливались в самых людных местах пяти городов Пензенской области, чтобы все желающие могли сдать тест и задать вопросы специалистам.
Как сообщили в министерстве здравоохранения Пензенской области, свой ВИЧ-статус узнали 758 жителей региона (без учета города Заречного).
На консультации после прохождения теста специалисты рассказывали пациентам о путях передачи вируса, возможных рисках и необходимости регулярной проверки на ВИЧ.