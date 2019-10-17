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В Пензенской области развивают интеллектуальную систему учета электроэнергии

17 октября в 09:37 54 просмотра
«Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») — «Пензаэнерго» в рамках реализации программы развития учета электроэнергии до конца 2019 года установят 100 пунктов коммерческого учета (ПКУ) электроэнергии на отпаечных линиях 6/10 кВ от крупных питающих центров.

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Специалисты филиала «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») — «Пензаэнерго» в рамках реализации программы развития учета электроэнергии до конца 2019 года установят 100 пунктов коммерческого учета (ПКУ) электроэнергии на отпаечных линиях 6/10 кВ от крупных питающих центров.

В список воздушных линий (ВЛ), которые подлежат оборудованию ПКУ, вошли ВЛ с достаточно большим среднегодовым процентом потерь. Это фидеры, по которым происходит электроснабжение ряда крестьянско-фермерских хозяйств, предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, семенного, сахарного и комбикормового заводов, элеваторов, санаториев, хлебопекарен, музея-заповедника, предприятий среднего и малого бизнеса и др.

Работы ведутся на 63 воздушных линиях в 23 районах области. Высокотехнологичное оборудование устанавливается на границе балансовой принадлежности между различными субъектами рынка. Оно предназначено для измерения активной, реактивной и полной мощности, фазного тока и линейного напряжения в трехфазных трехпроводных электрических сетях переменного тока. Счетчики устанавливаются на проводах около оконечных или промежуточных опор ЛЭП. ПКУ может производить измерения по 8 тарифам, имеет 256 тарифных зон. Прибор имеет GSM/GPRS модем для подключения к информационным сетям автоматизированных систем контроля и учета энергопотребления.

Отмечается, что оборудование проблемных линий интеллектуальными приборами позволит потребителям более внимательно относиться к учету электроэнергии, а самим энергетикам — получать исчерпывающую информацию о режимах работы линий, что, в свою очередь, поможет установить причины потерь, а также разработать эффективную методику их сокращения на конкретных участках.

Фотография: фото предоставлено ПАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго»

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