Аэропорты попросили вернуть паспортный контроль в VIP-залах

Соответствующее письмо направил исполнительный директор МАА Сергей Никотин на имя главы ведомства Евгения Дитриха, сообщают «Известия».
Услугой ежегодно пользовались более 80 тыс. человек, однако после ее отмены в 2015 году востребованность VIP-залов упала на 60%, а воздушные гавани потеряли миллиарды рублей.
В Минтрансе поддерживают предложение МАА, отмечая, что возврат услуги создаст дополнительные рабочие места и увеличит налоговые сборы.
Однако ранее пограничники заявляли, что возобновление контроля в VIP-залах будет использоваться коммерческими организациями для извлечения материальной выгоды. В ФСБ возвращение услуги сочли нецелесообразным. Эксперты полагают, что услуга позволит аэропортам заработать, но нарушит права тех, кто не может доплатить.