Аэропорты попросили вернуть паспортный контроль в VIP-залах

Международная ассоциация аэропортов (МАА) обратилась в Минтранс с просьбой вернуть возможность прохождения пограничного и таможенного контроля в VIP-залах.

Соответствующее письмо направил исполнительный директор МАА Сергей Никотин на имя главы ведомства Евгения Дитриха, сообщают «Известия».

Услугой ежегодно пользовались более 80 тыс. человек, однако после ее отмены в 2015 году востребованность VIP-залов упала на 60%, а воздушные гавани потеряли миллиарды рублей.

В Минтрансе поддерживают предложение МАА, отмечая, что возврат услуги создаст дополнительные рабочие места и увеличит налоговые сборы.

Однако ранее пограничники заявляли, что возобновление контроля в VIP-залах будет использоваться коммерческими организациями для извлечения материальной выгоды. В ФСБ возвращение услуги сочли нецелесообразным. Эксперты полагают, что услуга позволит аэропортам заработать, но нарушит права тех, кто не может доплатить.