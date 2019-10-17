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В Пензе пенсионера осудили за убийство человека

17 октября в 10:08 176 просмотров
В СУ СКР Пензенской области установили, что пензенец 1952 года рождения убил своего знакомого после распития спиртного.

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В СУ СКР Пензенской области установили, что пензенец 1952 года рождения убил своего знакомого после распития спиртного.

Инцидент произошел 25 июля. По версии следствия, мужчина пришел в один из баров и встретился с мужчиной, к которому длительное время испытывал неприязнь. Произошел конфликт: 40-летний мужчина начал оскорблять пенсионера. Разозлившись, он пошел домой и взял нож. После позвал обидчика на улицу, чтобы поговорить.

«Тот вышел в коридор, где пенсионер нанес ему ножом не менее одного удара в область груди. От полученного ранения, осложнившегося острой кровопотерей, 40-летний мужчина скончался на месте происшествия», — сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

После инцидента пенсионер сообщил полиции о совершенном преступлении. Во время предварительного следствия мужчина, по решению суда, находился под стражей.

Суд приговорил его к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.


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