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Все в ямах. Пензячка рассказала о разбитой дороге на ул. Пушкина

17 октября в 10:17 210 просмотров
Жалобной книге» информагентства о выбоинах на дороге по ул. Пушкина.

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Жительница Пензы рассказала в «Жалобной книге» информагентства о выбоинах на дороге по ул. Пушкина.

Девушка уточнила, что речь идет о дороге, которая проходит между домами № 43 и № 45.

«Все в ямах. Их регулярно закидывают щебнем, который потом вылетает и по всей дороге валяется, а дыры так и остаются. Когда идет дождь — вообще тушите свет. Машины попадают в них, не видя, еще и пешеходам достается», — написала пензячка.

Информагентство готовит официальный запрос в мэрию, чтобы разобраться в этой ситуации.

Напомним, жители области могут рассказывать о своих проблемах в «Жалобной книге» информагентства. По каждому обращению «Пенза-Пресс» направляет официальные запросы в ведомства.

Фотография: фото автора жалобы

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