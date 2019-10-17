Все в ямах. Пензячка рассказала о разбитой дороге на ул. Пушкина

Девушка уточнила, что речь идет о дороге, которая проходит между домами № 43 и № 45.
«Все в ямах. Их регулярно закидывают щебнем, который потом вылетает и по всей дороге валяется, а дыры так и остаются. Когда идет дождь — вообще тушите свет. Машины попадают в них, не видя, еще и пешеходам достается», — написала пензячка.
Информагентство готовит официальный запрос в мэрию, чтобы разобраться в этой ситуации.
Напомним, жители области могут рассказывать о своих проблемах в «Жалобной книге» информагентства. По каждому обращению «Пенза-Пресс» направляет официальные запросы в ведомства.