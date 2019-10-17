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В Пензе состоится экспортный форум «Региональный экспорт: возможности, поддержка, результат»

17 октября в 10:32 176 просмотров
, заинтересованных в том, чтобы начать и развить экспортную деятельность пройдет 24 октября в Пензенской областной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова.

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Форум для пензенских экспортеров и бизнесменов, заинтересованных в том, чтобы начать и развить экспортную деятельность пройдет 24 октября в Пензенской областной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова.

Главной задачей предстоящего мероприятия станет обсуждение способов и возможностей повышения эффективности государственной поддержки экспортеров региона и выработки совместной стратегии по наращиванию объема несырьевого экспорта.

Проект программы форума включает в себя ряд круглых столов, экспертных секций и семинаров по темам, которые будут интересны, как начинающим экспортерам, так и опытным предпринимателям, занимающимся внешнеэкономической деятельностью.

В ходе форума участники смогут выбрать для участия одну из секций, которые будут посвящены особенностям выхода на определенные зарубежные рынки, механизмам государственной поддержки экспортеров, продвижению продукции через электронные торговые площадки и др.

Ознакомиться с проектом программы и зарегистрироваться на мероприятия можно на сайте форума — exportforum.mbpenza.ru.


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