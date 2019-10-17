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Выдержала все. Пензенская собака с двумя лапками покоряет Москву

17 октября в 11:15 48 просмотров
«Рука помощи бездомным животным» рассказали в Сети о дворняжке с тяжелой судьбой, которая смогла пережить сильнейшую боль и жить дальше, передвигаясь на двух лапках.

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Сотрудники пензенского фонда «Рука помощи бездомным животным» рассказали в Сети о дворняжке с тяжелой судьбой, которая смогла пережить сильнейшую боль и жить дальше, передвигаясь на двух лапках.

Волонтеры написали в группе соцсети «ВКонтакте», что собачка жила на железнодорожной станции. В канун Нового года ее сбил поезд, отрезав малышке передние лапы.

«Было больно, страшно, одиноко, а работники станции судорожно искали хоть какую-то ветеринарную клинику», — добавили они.

Дворняжку сотрудники фонда прозвали Греттой. Первую операцию она пережила 2 января. Малышка несколько дней лежала, ничего не ела и практически не дышала, просто отходила от шока. У нее появился опекун, который купил коляску, помимо этого, собачке сделали вторую операцию.

Весной Гретту забрали на передержку. Волонтеры приятно удивились. Дворняжка стала совершенно другой: радостно бегала по травке и играла с другими животными. Сотрудники фонда решили, что собачке необходим дом, и начали поиски, которые увенчались успехом.

«Может быть, эта история Гретты не сложится, но мы хотим верить, что сегодняшняя деловая собачка, прибывшая в Москву в 5:00, останется там надолго, став полноценным членом семьи, в которую попала. Все прошло намного лучше, чем мы думали. И саму дорогу, и встречу малышка перенесла достойно, с интересом, любопытством, без страха в глазах. И это ее победа над собой и над несправедливостью судьбы. Испытательный срок только начался, наверное, он будет не самым простым, но мы очень надеемся, что новая семья Гретты проявит терпение, ведь это самое малое, что надо нашей особенной собаке», — поделились волонтеры.

Фотография: скриншот - https://vk.com/animalspnz_fund58

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