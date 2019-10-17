Сотрудники пензенской картинной галереи вышли на субботник

Коллектив пензенской картинной галереи имени К. А. Савицкого во главе с директором Кириллом Застрожным вышел на уборку территории.

Сотрудники убрали опавшую листву, подмели дорожки и частично заасфальтировали дороги на территории учреждения культуры. Об этом они сообщили в официальной группе галереи социальной сети «ВКонтакте».

«Субботник — это отличный повод пообщаться в неофициальной обстановке на открытом воздухе и привести прилегающую территорию в порядок», — говорится в посте.

В Пензенской области продолжается уборка территорий в рамках месячника, объявленного губернатором Иваном Белозерцевым. Общегородской субботник состоялся 12 октября. Месячник по благоустройству территорий в регионе продлится до 26 октября.