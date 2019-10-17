Губернатор подписал соглашение с Фондом защиты прав дольщиков

Благодаря соглашению, регион сможет стать одним из первых, кто начнет решать вопросы дольщиков с помощью Фонда защиты прав участников долевого строительства с привлечением его средств, а также регионального и федерального бюджетов.

В пресс-центре регионального правительства сообщили, что всего для достройки проблемных объектов по поручению президента Владимира Путина в 2019 году выделили 16 млрд рублей. В перечень приоритетных субъектов вошла Пензенская область.

Правительство региона направило в Фонд защиты прав дольщиков официальное обращение о необходимости его участия в завершении строительства проблемных домов и восстановлении прав участников долевого строительства. В перечень вошли дома застройщика-банкрота ООО «Солнечный город».

«Для нас сотрудничество с Фондом защиты прав дольщиков — приоритет. Более полутора лет мы активно занимаемся решением проблем, связанных с завершением строительства объектов компаний-банкротов. Одной из первых в России Пензенская область приняла необходимую для этой работы законодательную базу. Вместе с тем, необходимо отметить, что ресурсы регионального бюджета ограничены, и поддержка фонда имеет огромное значение, позволяет достроить дома в короткие сроки», — подчеркнул Иван Белозерцев.

В октябре в Пензенской области зарегистрировали некоммерческую организацию в виде фонда для решения вопросов дольщиков.

«Планируется, что в ноябре в рамках проведения наблюдательного совета Фонда защиты прав дольщиков будут рассмотрены варианты по завершению строительства или выплате компенсаций. Для этого будет проведено техническое обследование домов и оценка стоимости завершения строительства при привлечении независимой компании-оценщика для расчета по актуальной рыночной цене квадратного метра в помещениях, находящихся в непосредственной близости от ЖК и сопоставимых по характеристикам», — сказал Олег Говорун.

Отмечается, что изменения, которые внесли в июне 2019 года в № 151 ФЗ и отдельные законодательные акты РФ позволяют фонду выплачивать дольщикам компенсации, вместо достройки проблемных домов. В пресс-центре подчеркнули, что такой вариант возможен, если экспертиза выявит невозможность достройки, например, при неправильной консервации объекта или нецелесообразности возобновления строительства, если на достройку требуется более трех лет.

О решении вопроса обманутых дольщиков в Пензенской области можно подробнее узнать в нашем специальном разделе.