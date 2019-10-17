Пензенская область на федеральном уровне отмечена в числе регионов-лидеров по выполнению показателей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Об этом стало известно в ходе совещания с участием премьер-министра Дмитрия Медведева и министра транспорта РФ Евгения Дитриха. Мероприятие было посвящено реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который создан по инициативе президента РФ Владимира Путина, сообщает ТАСС.

Министр транспорта Евгений Дитрих перечислил регионы, где лучше других справляются с выполнением показателей нацпроекта: Белгородская, Самарская, Владимирская, Воронежская, Пензенская, Тамбовская, Тульская, Мурманская и Ульяновская области, а также Удмуртская и Чеченская Республики.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев отметил, что лидерство региона по реализации нацпроекта, сохраняющееся третий год подряд, является результатом системной работы.

«У нас сразу был создан проектный офис «Безопасные и качественные дороги» под руководством председателя правительства Пензенской области Николая Симонова, в который, помимо ответственных лиц, вошли руководители УГИБДД, экспертизы, проектные организации, ОНФ. Еженедельно проводятся заседания проектного офиса, на которых ставятся задачи и решаются возникшие вопросы. Не реже одного раза в квартал на заседание штаба приглашаются руководители подрядных организаций, которые докладывают о проводимой работе», — сообщил глава региона.

К успешному выполнению показателей приоритетного и национального проекта он отнес заблаговременную подготовку перечня объектов ремонта и разработку проектно-сметной документации.

«Осенью 2018 года был составлен и утвержден список объектов ремонта 2019 года, разработана проектно-сметная документация (ПСД), что позволило в начале года провести аукционы и заключить государственные контракты на объекты ремонта. Подрядные организации приступили к дорожным работам сразу же, как позволили погодные условия. В 2019 году эта практика продолжена. Список объектов утвержден. Проектно-сметная документация разработана. Положительное заключение имеется по всем объектам», — сказал губернатор.

Контроль выполнения работ по проекту в Пензенской области проводится в несколько этапов: самим подрядчиком, передвижной дорожной лабораторией областного управления строительства и дорожного хозяйства, техническим надзором и общественный контроль, добавили в пресс-центре облправительства.

Напомним, в Пензенской области в 2019 году на реализацию «БКАД» заложено 1 млрд 458,1 млн рублей, из них 772,9 млн — из федерального бюджета, из регионального — 685,2 млн.

Всего в 2019 году в Пензенской области отремонтировали 178 дорожных объектов, их общая протяженность — 138,85 км.