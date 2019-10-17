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Александр Гуляков переизбран председателем совета ректоров пензенских вузов

17 октября в 12:20 128 просмотров
Члены совета ректоров вузов Пензенской области единогласно переизбрали председателем ректора ПГУ Александра Гулякова на новый срок.

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Члены совета ректоров вузов Пензенской области единогласно переизбрали председателем ректора ПГУ Александра Гулякова на новый срок.

В его поддержку выступили заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов и главный федеральный инспектор по региону Дмитрий Каденков.

В результате открытого голосования Александр Гуляков избран председателем совета ректоров вузов Пензенской области на новый пятилетний срок. Заместителем председателя стал президент ПГУ Владимир Волчихин, ученым секретарем — Ольга Дорофеева, которая занимает ту же должность в ПГУ.

Как сообщили в пресс-центре ПГУ, совет ректоров заседал в обновленном составе. В связи с изменением должности из него вышли: экс-проректор по научной работе и инновационной деятельности ПГУ Игорь Артемов, бывший и. о. ректора ПензГТУ Виктор Усманов и депутат Виктор Кувайцев.

Вместо них в состав совета вошли: ректор ПензГТУ Дмитрий Пащенко, проректор по научной работе и инновационной деятельности ПГУ Сергей Васин, проректор по международной деятельности ПГУ Глеб Синцов, проректор по воспитательной и социальной работе ПГУ Юрий Еременко и проректор по учебной работе ПГУАС Сергей Толушов.

Фотография: скриншот - https://pnzgu.ru/news/2019/10/17/11364397

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