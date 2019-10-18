На каких пешеходных переходах Пензы появится подсветка. КАРТА

До 7 ноября 2019 года в Пензе станет на 21 освещенный пешеходный переход больше. На эти цели выделено 210 тысяч рублей. На карте, размещенной ниже, можно увидеть, где конкретно размещены «зебры». (Карту можно увеличивать и уменьшать).

В 2020 году запланировано сделать освещение еще 13 пешеходных переходов. Ознакомиться с ними можно ниже.

Пешеходы плохо заметны на дороге в темное время. Благодаря подсветке переход становится безопаснее, так как водители могут заблаговременно увидеть человека на дороге. К тому же, становится заметнее разметка и дорожные знаки. Таким образом, это позволяет избежать дорожно-транспортных происшествий.

Искусственное освещение также в рамках нацпроекта обустраивают и на дорогах региона. В частности, на объектах, расположенных на дорогах, устанавливают искусственное освещение. Так, данные работы завершили в Кузнецком и Малосердобинском районах (на участках «Подъезд к городу Кузнецку. Восточный» и «Подъезд к селу Ключи»).

Проводятся и другие мероприятия для повышения безопасности участников движения. Например, на трассах устанавливают камеры видеофиксации, в 2019 году их появится 25 штук. Кроме того, появится 26 регулируемых пешеходных переходов.