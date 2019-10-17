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Пензячка попросила установить фонари и знаки на ул. Антонова

17 октября в 12:47 18 просмотров
Жалобную книгу» информагентства. Она рассказала, что на улице Антонова нет освещения.

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Жительница Пензы обратилась за помощью в «Жалобную книгу» информагентства. Она рассказала, что на улице Антонова нет освещения.

Пензячка пояснила, что речь идет о перекрестке, который расположен в районе домов №№ 5, 7 и 1А.

«Там была отремонтирована дорога, которая превратилась фактически в перекресток. Перейти ее проблематично, машины не пропускают. А через этот перекресток проходит дорога из школы № 70 на остановку, в детскую больницу. В темное время суток проезжая часть не освещена», — рассказала она.

Женщина попросила установить на дороге знаки, освещение и сделать разметку. Информагентство направит предложение пензячки в мэрию.

Фотография: фото автора жалобы

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