«Мосэнергосбыт» одобрил систему Tele2 и «Ростелекома» по сбору данных ЖКХ

Tele2 и «Ростелеком» получили положительное заключение «Мосэнергосбыта» после тестирования IoT-решения для ЖКХ. Оно подтверждает возможность промышленной эксплуатации для удаленного сбора данных с приборов учета электроэнергии. Интеллектуальная система позволяет энергосбытовым компаниям сократить операционные затраты, а жителям — с удобством рассчитываться за электричество.

Акт «Мосэнергосбыта» подтверждает, что система может использоваться на объектах электроэнергетики для удаленного сбора данных с приборов учета. Комиссия экспертов заключила, что интеллектуальная система позволяет дистанционно загружать тарифные расписания, устанавливать и корректировать параметры замеров, а также удаленно передавать результаты в центр мониторинга. «Умное» решение показало стопроцентный сбор замеров в разных режимах, нулевое количество отказов и сбоев сети, возможность дополнительных замеров.

Тестовая сеть NB-IoT была развернута на базе инфраструктуры Tele2 и «Ростелекома» на частоте 800 МГц в Москве. В испытаниях использовались модемы российского производства со встроенными SIM-картами «Ростелекома». Покрытие обеспечили пять базовых станций, которые охватили около 1 кв. км жилой застройки.

Стандарт беспроводной связи NB-IoT позволяет подключить большое количество «умных» устройств, оптимизировать энергопотребление и гарантировать длительную автономную работу приборов. В ходе испытаний показания со 100 приборов учета передавались на сервер энергосбытовой компании.

«Цифровые технологии меняют электроэнергетику, и заключение «Мосэнергосбыта» подтверждает не лабораторный, а практический характер проведенных испытаний. В конце прошлого года мы начали тестирование со сферы ЖКХ и продолжили экспериментировать с технологией NB-IoT в индустриальных условиях. Регулярность и успешность этих тестов доказывают, что «умные» решения охватывают все больше отраслей, становятся действительно доступными и массовыми», — отметил технический директор Tele2 Алексей Телков.

«Ростелеком», являясь партнером государства и бизнеса, разрабатывает современные и перспективные решения IIoT для разных отраслей промышленности. Положительное заключение АО «Мосэнергосбыт» по нашему совместному с Tele2 решению для сбора данных с электросчетчиков жилых домов в Москве подтверждает правильность реализации нашей стратегии в сфере индустриального интернета вещей и востребованность подобных проектов для цифровизации электроэнергетической отрасли и ЖКХ", — сказал вице-президент «Ростелекома» по отраслевым решениям Роман Шульгинов.