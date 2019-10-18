В Пензенской области на 23,4% выросло производство мяса в сельхозорганизациях

В Пензенской области по данным на январь-сентябрь произвели 276,8 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом весе, это на 22,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным Пензастата, в организациях АПК производство мяса выросло на 50,6 тыс. тонн (на 24,3%), в фермерских хозяйствах и у ИП — на 0,3 тыс. тонн (на 16,4%), в хозяйствах населения снизилось на 0,5 тыс. тонн (на 2,9%).

Производство молока в хозяйствах всех категорий составило 269,2 тыс. тонн. Это на 0,3% меньше. Надой на одну корову — 5624 кг, или на 11,2% больше, чем в январе-сентябре прошлого года.

В Пензенской области произвели 202,3 млн шт. яиц. Это на 1,2% меньше, чем в январе-сентябре 2018 года. Уменьшилось их количество в сельскохозяйственных организациях — на 6,7 млн шт. (на 6,7%) и в хозяйствах населения — на 2,5 (на 2,9), в крестьянских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей — увеличение на 6,7 млн шт. (на 33,7%).