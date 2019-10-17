На российских платных трассах повысят разрешенную скорость

На российских автомагистралях, особенно на платных участках, в ближайшее время повысят скорость до 130 км в час. Об этом сообщает « Российская газета » со ссылкой на слова начальника Госавтоинспекции МВД России Михаила Черникова.

«С руководителем «Автодора», я думаю, в ближайшее время мы решим вопрос по платным дорогам, по автострадам и будем постепенно доводить скорость до 130 км в час. Я уверен, что на этих дорогах при увеличении максимальной скорости не будет ДТП, не будет пострадавших и погибших», — отметил Михаил Черников.

Напомним, речь о повышении скоростного режима на магистралях и дорогах вне городов идет уже давно. Госавтоиснпекция настаивает на проведении ревизии дорог в части проверки обоснованности установленных режимов скорости. В ведомстве не раз сообщали, что снизить аварийность можно не только с помощью ограничения скорости. По их мнению, есть и другие, инженерные, способы. Разделение транспортных потоков, обустройство дорог, на аварийность влияет даже состояние разметки.